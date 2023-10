Israele? Sono criminali Sconcertante a Roma | chi giustifica Hamas | scoppia il caso

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 15 ottobre 2023) «Siamo qui per pregare per i nostri fratelli palestinesi, gli israeliani gli hanno tolto la loro terra. Oggi preghiamo per loro». Venerdì è il giorno sacro per gli 1,9 miliardi di musulmani sulla terra, di questicirca 2,7 milioni, quelli presenti in Italia, ovvero il 4,9 per cento della popolazione residente (dati 2021 Pew Research center). Nella moschea di Centocelle, a, approntata in un garage, una volta palestra e ora luogo di preghiera, gli uomini con il capo coperto dal kufi, si affrettano per entrare,prevalentemente egiziani e marocchini. Tre egiziani spiegano che quella commessa daè «un'ingiustizia, una terra rubata, nessuno viene a rubare le terre all'Italia». Il senso della storia e i risultati delle guerre, vincitori e vinti, l'Olocausto non vengono menzionati, c'è solo un senso di ...