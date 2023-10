Israele rischia l’effetto boomerang

Leggi su panorama

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ancora oggi tutto il mondo, o quasi, piange dopo aver visto le immagini agghiaccianti dei corpi di neonati uccisi o bruciati nella strage che Hamas ha portato a compimento il 7 ottobre. Il governo israeliano è stato costretto a pubblicare le fotografie per smentire la tesi che le notizie sull’assassinio di bambini nei villaggi attorno alla Striscia di Gaza fossero fake news. Ma Benjamin Netanyahu e i suoi ministri dovrebbero sapere che l’orrore rimane impresso nella memoria umana per qualche giorno, poi lo sdegno tende a scolorire per lasciar posto ad altre istantanee, magari altrettanto orribili e probabilmente di segno contrario, cioè opera non più di una feroce banda di terroristi, ma di soldati in divisa. Che cosa intendo dire? Che ancora per qualche giorno l’opinione pubblica sarà in larga misura dalla parte di, perché la scena dei miliziani che vanno di ...