Israele prepara l’offensiva di terra | Netanyahu | «Sconfiggeremo quei mostri assetati di sangue» L’Onu | «Gaza verso l’abisso»

Leggi su open.online

(Di domenica 15 ottobre 2023)sia lanciare l’attesa offensiva didentro la Striscia di, a 8 giorni dalla strage compiuta da Hamas nel sud del Paese. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è ancora nella regione per tentare di circoscrivere il conflitto ed evitare un disastro umanitario (oggi ha incontrato in Arabia Saudita il principe ereditario Mohammed bin Salman), mentre nella Striscia la popolazione civile è stretta tra i bombardamenti dell’Idf e l’invito ad abbandonare quanto prima l’area nord. Ragioni per le qualiterrestre potrebbe slittare ancora di qualche giorno. Nel frattempo a Tel Aviv si è tenuta oggi la prima riunione del governo di unità nazionale varato in settimana per gestire lo stato di guerra, con la “cooptazione” nell’esecutivo dell’ex capo di Stato maggiore Benny ...