Israele-Palestina | quanti ne devono morire prima che cessi la rappresaglia?

(Di domenica 15 ottobre 2023) di Mauro D’Aveni Basterebbe, a risolvere moltissimi problemi di geopolitica e quotidianità, mettersi semplicemente nei panni degli altri e domandarsi: cosa avremmo fatto, noi, al posto loro? “di giudicare qualcuno, cammina per tre lune nei suoi mocassini”: gli amerindi ben sapevano che la soluzione era d’infilarsi le scarpe altrui e accompagnarli per un po’ lungo il cammino. Purtroppo, per loro e per noi, quest’atavica saggezza è stata spazzata via dalle armi della modernità, che da tempo ha creato un borsino della vita umana, dove l’unica cosa certa è che uno non vale uno. Quanto spazio abbiamo dedicato, nella nostra stampa e nei nostri pensieri, alla tragedia di Derna, coi suoi 20.000 morti e centinaia di migliaia di sfollati, roba che i 1.910 morti del Vajont paiono un’inezia? Zero. Del resto non c’erano vittime statunitensi, inglesi, francesi, ...