Israele | Netanyahu | “Hamas pensava di spezzarci ma saremo noi a farlo”

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il premier nella prima riunione del governo di unità nazionale: "I nostri soldati sono pronti in ogni momento a sterminare i mostri che si sono levati contro di noi" “di, manoi a”, ha affermato il premier israeliano Benjaminnel suo intervento alla prima riunione del governo di unità nazionale a cui hanno preso parte anche Benny Gantz, Gadi Eisekot, Chili Tropper, Gideon Saar e Yifat Shasha-Biton. La riunione è iniziata con un minuto di silenzio “in memoria dei nostri fratelli e delle nostre sorelle uccisi a freddo, dei nostri combattenti eroici caduti in battaglia. Lavoriamo a tempo pieno come una squadra, con un fronte unito. Il nostro Paese consegna un messaggio chiaro alla gente, al nemico e al mondo”, ha aggiunto il premier. “I ...

...tra Ursula von der Leyen e. "Not in my name", il commento della Montero. "Prima ancora di provare a nascere, il (forse) il nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e, ...

'Pronti all'azione di terra'. Netanyahu visita i kibbutz - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele-Hamas, Gad Lerner: "Netanyahu non sa che pesci pigliare" La7

Israele vieta l'accesso dei civili al confine con il Libano. Aperto un nuovo corridoio umanitario, l'esercito attaccherà dopo l'esodo da Gaza. Cina critica: 'Oltre l'autodifesa'. Biden schiera navi e ...“Un altro punto centrale è come coordinare al meglio le forze di Israele, la potenza terrestre, marittima e soprattutto aerea” spiega al Nyt Yaakov Amidror, un maggiore in pensione che ha servito come ...