Israele-Libano ancora scontri con Hezbollah

(Di domenica 15 ottobre 2023) Domenica le forze armate israeliane hanno diffuso il filmato di un attacco al confine libanese: il gruppoha sparato un missile anticarro verso una postazione dell'esercito israeliano eha risposto con l'artiglieria, hanno dichiarato le Forze di Difesa Israeliane. Le immagini sono state fornite dall'esercito israeliano e diffuse da Associated Press, che ha dichiarato di non poter verificare in modo indipendente data e luogo del video.

La guerra in Medio Oriente raggiunge il suo nono giorno. È scaduto l'ultimatum diai civili di Gaza, dove si svilupperà una massiccia offensiva terrestre contro Hamas . Il ...con ilL'...

Israele, 2 itinerari sicuri per l'evacuazione dal nord di Gaza. L'esercito accusa Hamas: 'Ci ostacola' Agenzia ANSA

Teheran a Israele: interverremo se continua l'attacco a Gaza. Netanyahu: pronti all'azione di terra - Media, Iran: pronti a intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua - Media, Iran: pronti a intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua RaiNews

Alta tensione in Medioriente, non solo per il conflitto riaccesosi tra Israele e Hamas, ma anche per le tensioni lungo il confine tra lo Stato ebraico e il Libano, per la presenza di avamposti di ...Tre civili israeliani sono stati feriti da un missile nel Nord di Israele al confine con il Libano. L'esercito ha risposto all'attacco. Israele vieta l'accesso dei civili al confine col Libano per l'a ...