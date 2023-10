Israele | La localizzazione degli ostaggi è una priorità suprema

(Di domenica 15 ottobre 2023) Perè "una" la questioneisraeliani prigionieri edi Hamas a Gaza, secondo il portavoce militare Daniel Hagari, che si rivolge direttamente, in una conferenza stampa, alle loro famiglie. "Facciamo uno sforzo con- ha detto - per raccogliere...

In queste ore il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani si è recato in visita in, ... che ha spiegato come la cosa potrebbe avvenire e ladei cristiani. Dopo gli orrori ...

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza RaiNews

Israele verso l'invasione di terra a Gaza, incursioni per localizzare ... blue News | Svizzera italiana

Le forze militari israeliane hanno rivendicato l'uccisione di Ali Muhammad Al Qadi (o Qadhi), il comandante "del disumano massacro" contro Israele ...Ad un passo dall’operazione di terra a Gaza, Israele ha già messo gli scarponi nella Striscia con azioni di commando, appoggiate dal cielo con attacchi aerei su vasta scala, nel tentativo di localizza ...