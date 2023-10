Israele | Iran minaccia | “Stop attacco o ci saranno conseguenze”

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) –si fermi o ci. L'entra in scena con unaesplicita, mentreultima i preparativi dell'contro Hamas nella Striscia di Gaza. "Se l'apartheid, i crimini di guerra die il genocidio non vengono fermati immediatamente, la situazione potrebbe finire fuori controllo e provocare sudi vasta portata, la cui responsabilità ricade sulle Nazioni Unite, sul Consiglio di Sicurezza e sugli stati che stanno portando il Consiglio verso un vicolo cieco", si legge in un post su X pubblicato dalla missione dell'presso le Nazioni Unite. La comunicazione si inserisce in un quadro caratterizzato, nelle ultime ore, dalle indiscrezioni diffuse da ...