Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Israele ammassa truppe | «Grandi operazioni solo dopo l’evacuazione» Iran | «Il conflitto può allargarsi»

(Di domenica 15 ottobre 2023) Le ultime news di domenica 15 ottobre sullatra, in diretta. Cina: «Sostegno ai Paesi islamici sulla causa palestinese». Usa: «Temiamo il coinvolgimento dell'

Sono almeno 12 i giornalisti uccisi durante gli otto giorni di conflitto dopo l'attacco di. Lo ha riferito il 'Comitato di protezione dei giornalisti' (Cpj) citato da Haaretz secondo cui altri 2 sono attualmente considerati dispersi.

Guerra Israele-Hamas, Netanyahu; "Nostri soldati pronti a sterminare mostri che ci hanno attaccato" Adnkronos

Ambasciatore Israele a Sky TG24: a Gaza finirà con eliminazione Hamas Sky Tg24

AGI/Vista - "Sono più di 1.300 le vite innocenti perse in Israele, tra cui almeno 27 americani, tra bambini e nonni, rapiti e tenuti in ostaggio da Hamas. La stragrande maggioranza di famiglie palesti ...Gli Usa temono un'escalation della guerra tra Israele e Hamas e la prospettiva di un coinvolgimento diretto dell'Iran. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake ...