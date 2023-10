Israele Hamas | Gaza nella morsa | iniziato l' attacco | raid da terra | cielo e mare

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il camion dei gelati è un deposito di cadaveri. A, dove gli ospedali sono allo stremo, si stanno usando le celle frigorifere dei Tir per conservare i corpi delle vittime dei...

L'Iran ha inviato un messaggio atramite l'inviato Onu in Medio Oriente spiegando che non vuole un'ulteriore escalation nella guerra tra, ma che dovrà intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua. L'esercito israeliano ha annunciato una vasta offensiva su Gaza per terra, aria e mare , mentre il premier ...

Israele - Hamas, le news di oggi. L'esercito: “Attaccati su larga scala obiettivi Hamas a Gaza”. Bbc: donne e bambini tra ... la Repubblica

Guerra Israele-Hamas, sirene d’allarme a Tel Aviv e nel centro di Israele. Michel avverte: rischio estremismo… La Stampa

E il ministro degli Esteri iraniano ha incontrato il leader politico di Hamas a Doha, in Qatar. Nella Striscia di Gaza si aggrava il dramma dei civili palestinesi. Racconta Rushdi Abu Alouf su Bbcnews ...Mentre Israele si prepara per una prevista invasione di terra della Striscia di Gaza, crescono le preoccupazioni per le decine di ostaggi, molti americani, che Hamas ha portato oltre confine e che ha ...