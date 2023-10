Israele | Hamas e la retorica dell’indignazione a senso unico L’opinione di Bendaud

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ho sentito sbraitare che il massacro e lo stupro dei civili e l’uccisione crudele dei bambini sono una reazione alle annose nefandezze israeliane. Ammesso che sia vero (e in ampia misura vero non è), cosa mai avremmo dovuto fare noi in terra di cristianità e in terra di Islam a fronte di secoli di soprusi? Ci accusarono (e ci accusano!) di uccidere i bambini – amena creazione cristiana diffusasi dall’Oriente cristiano nell’Europa medievale, e poi importata, grazie ai cristiani d’oriente, nel mondo islamico, che dapprincipio però la rifiutò per farne poi, negli ultimi decenni, una fake news e un mantra – o di diffondere le pestilenze (o, recentemente, il Covid, come in molti complottisti, sulla stessa antica scia, hanno diffuso e condiviso ossessivamente sui social media). Poi, molti secoli e moltissimi morti dopo, i diretti eredi dei nostri accusatori han detto che erano tutte balle e ...