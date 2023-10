Israele-Hamas | cresce il rischio di un' escalation Il ruolo esplosivo di Iran e Stati Uniti nella guerra

(Di domenica 15 ottobre 2023) La nuovaintrae lo Stato ebraico si è trasformata in una vera e propria polveriera pronta ad esplodere e deflagrare appena una scintilla la colpisca. E questa scintilla si chiama, un vero e proprio Stato con un suo apparato militare e con tanta ideologia anti-occidentale dietro. In realtà c’è anche un’altra minaccia e cioè quella della Cina che poche ore fa ha dichiarato che “Le azioni sono oltre l’ambito dell’autodifesa”, riferendosi ache nel frattempo sta ammassando ingenti truppe sul confine della Striscia di Gaza e che probabilmente da lunedì inizierà una operazione di terra, supportata contemporaneamente da forza navali, che vedrà un acuirsi del conflitto e del numero delle vittime Segui su affaritaliani.it

...è il Paese più impegnati nella difesa di. Anche in Gran Bretagna si sono svolte. Quando poi diventano violente o una minaccia alla sicurezza è un'altra cosa". Ostaggi non solo in mani, ...

Israele - Hamas, le news di oggi. Israele: Scontri al confine col Libano. L'Iran: “Nessuno può garantire il controllo della ... la Repubblica

Guerra Israele-Hamas, Tel Aviv prepara l’offensiva da terra. La Casa Bianca: “Temiamo l’escalation e il coinv… La Stampa

Israele vieta l'accesso dei civili al confine con il Libano. Aperto un nuovo corridoio umanitario, l'esercito attaccherà dopo l'esodo da Gaza. Cina critica: 'Oltre l'autodifesa'. Biden schiera navi e ...Gli Usa temono un’escalation della guerra tra Israele e Hamas e la prospettiva di un coinvolgimento diretto dell’Iran. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sull ...