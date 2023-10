Israele | botta e risposta via social tra Salvini e ministra spagnola

(Di domenica 15 ottobre 2023) (Adnkronos) –viasulla guerra intra ladell'Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo. "Not in our name", scrive ladel governo Sanchez su twitter postando una foto tra Ursula Von der Leyen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intervienetra i commenti: "Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governoista spagnolo già litiga su Hamas e, con ladell'Uguaglianza (!) contraria all'unità contro il terrorismo islamico…". Controreplica della: "Vicepresidente, sta legittimando le violazioni del diritto penale ...

Interviene anche il fondatore di Podemos, Pablo Iglesias e attacca: "In Italia governo di fascisti"e risposta via social sulla guerra intra la ministra spagnola dell'Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo Salvini. "Not in our name", scrive la ministra del governo Sanchez ...

Israele-Palestina, Salvini polemizza a distanza con ministra spagnola Adnkronos

Salvini e i dirigenti di Podemos, botta e risposta (social) su Gaza. La lite sui «diritti umani» ilmessaggero.it

(Il Fatto Quotidiano) Se ne è parlato anche su altri media Ad inaugurare il botta e risposta europeo su X è proprio Salvini. Nel mezzo posizioni contrastanti su ciò che sta accadendo in Medio Oriente ...Il vicepremier ha attacca la ministra dell'uguaglianza, Irene Montero. Intervenuto anche Pablo Iglesias, ex leader di Podemos ...