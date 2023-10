Israele | botta e risposta via social tra Salvini e ministra spagnola

(Di domenica 15 ottobre 2023) Interviene anche il fondatore di Podemos, Pablo Iglesias e attacca: "In Italia governo di fascisti"viasulla guerra intra ladell’Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo. “Not in our name”, scrive ladel governo Sanchez su twitter postando una foto tra Ursula Von der Leyen e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Intervienetra i commenti: “Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governoista spagnolo già litiga su Hamas e, con ladell’Uguaglianza (!) contraria all’unità contro il terrorismo islamico…”. Controreplica della...

e risposta via social sulla guerra intra la ministra spagnola dell'Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo Salvini. "Not in our name", scrive la ministra del governo Sanchez ...

Israele-Palestina, Salvini polemizza a distanza con ministra spagnola Adnkronos

Salvini e i dirigenti di Podemos, botta e risposta (social) su Gaza. La lite sui «diritti umani» ilmessaggero.it

(Adnkronos) – Botta e risposta via social sulla guerra in Israele tra la ministra spagnola dell’Uguaglianza Irene Montero e il vicepremier Matteo Salvini. “Not in our name”, scrive la ministra del gov ...(Il Fatto Quotidiano) Se ne è parlato anche su altri media Ad inaugurare il botta e risposta europeo su X è proprio Salvini. Nel mezzo posizioni contrastanti su ciò che sta accadendo in Medio Oriente ...