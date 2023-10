Israele attacca Hezbollah con gli elicotteri | Non ci interessa fronte nord Oltre 1 400 morti | La diretta 

(Di domenica 15 ottobre 2023) Giorno numero nove. Tutto pronto per l'invasione di terra della Striscia, ma resta il nodo dell'evacuazione dei civili. Creata "zona cuscinetto" lungo la frontiera con il Libano. L'Iran mette in guardia da un'offensiva a Gaza. Le ultime notizie

'Prima ancora di provare a nascere, il (forse) nuovo governo socialista spagnolo già litiga su Hamas e, con la ministra dell'Uguaglianza (!) contraria all'unità contro il terrorismo islamico .

Israele apre un nuovo corridoio, "grandi operazioni solo dopo l'evacuazione" AGI - Agenzia Italia

Gaza allo stremo. Scaduta la tregua di Israele. Veicoli militari al confine - Medioriente: aviazione israeliana attacca basi militari Hezbollah in Libano - Medioriente: aviazione israeliana attacca basi militari Hezbollah in Libano RaiNews

Sono più di 1.400 le vittime in Israele a causa dell'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Lo ha reso noto l'Ufficio del Primo Ministro, come riportato dai media internazionali.E proprio su questo arriva l’allarme del governo. Lo scoppio della guerra in Israele ha portato molti Paesi ad alzare il proprio livello di guardia. La Francia, vittima nei giorni scorsi di un attacco ...