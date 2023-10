Israele apre nuovo corridoio umanitario a Gaza

(Di domenica 15 ottobre 2023) Mentresi prepara a un “attacco integrato e coordinato via aria, mare e terra” nella Striscia di, ha annunciato che ha aperto unsecondo le ultime news di oggi, domenica 15 ottobre 2023.fa sapere comunque che avvierà “operazioni militari significative” nella Striscia disolo una volta che i civili se ne saranno andati. Idf: operazioni significative dopo evacuazione civili L’esercito israeliano ha dichiarato che i preparativi per un “attacco integrato e coordinato dall’aria, dal mare e dalla terra” contro la Striscia di, governata da Hamas, sono in fase di completamento. La minaccia di un’invasione di terra incombe da quando, una settimana fa, i combattenti di ...

L'Iran ha inviato un messaggio atramite l'inviato Onu in Medio Oriente spiegando che non vuole un'ulteriore escalation nella guerra tra Hamas e, ma che dovrà intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua. L'esercito israeliano ha annunciato una vasta offensiva su Gaza per terra, aria e mare , mentre il premier Benyamin ...

Israele apre un nuovo corridoio, "grandi operazioni solo dopo l'evacuazione" AGI - Agenzia Italia

Guerra Israele-Hamas, le ultime news di oggi 15 ottobre Adnkronos

Il Pontefice all'Angelus ha incoraggiato "gli sforzi politici e diplomatici che cercano di sanarla in uno spirito di solidarietà e di fratellanza". Il Papa ha chiesto il sostegno anche per "i nostri ...Ed ha espresso il suo dolore per la situazione in Israele e Palestina. "È così doloroso assistere ...