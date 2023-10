Israele annuncia nuovo corridoio umanitario a Gaza Attacchi significativi quando i civili se ne saranno andati Nyt | tutto pronto per l' invasione

(Di domenica 15 ottobre 2023) La Cina attacca Hamas, "le azioni sono andate oltre l'ambito dell'autodifesa" e invoca de-escalation. Gli Usa spostano altre navi portaerei nel Mediterraneo. Hamas accusa: "Trecento persone uccise nei raid in 24 ore"

4.15 Usa schierano la portaerei Eisenhower Gli Stati Uniti inviano una seconda portaerei nel Mediterraneo orientale, come "deterrenza contro azioni ostili verso": loil Pentagono. Il gruppo d'attacco della portaerei USS Eisenhower si sposterà nel Mediterraneo orientale per unirsi al gruppo d'attacco della portaerei USS Ford, arrivato in zona ...

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - I corpi di alcuni israeliani sono stati ritrovati a Gaza

Israele ha annunciato che consentirà l'aertura di un nuovo corridoio umanitario a Gaza, rendendo noto che non attaccherà la zona intorno a Salah al-Din Road dalle 10 alle 13 ora locale (dalle 9 alle ...L’Iran, sostenitore di Hamas, ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’attacco del gruppo contro Israele. Mercoledì scorso il segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, ha detto di non avere ancora ...