Israele a un passo dall’invasione | ma l’Iran avverte | “Saremo costretti a intervenire”

(Di domenica 15 ottobre 2023) A oltre una settimana dall’attacco dei miliziani di Hamas il 7 ottobre,fa sapere di avere ucciso un altro comandante dell’organizzazione paramilitare islamista palestinese. L’esercito di Tel Aviv si prepara intanto all’invasione via terra, aria e mare della Striscia di Gaza. Sono almeno un milione gli sfollati: uomini e donne e bambini palestinesi che stanno compiendo un esodo biblico verso il sud della Striscia prima che si scateni la guerra. È dal 7 ottobre, dopo l’attacco di Hamas, chesta bombardando Gaza City per colpire case e strutture dei terroristi. Ma in realtà stanno morendo soprattutto bambini, donne e anziani innocenti.fa sapere comunque che avvierà “operazioni militari significative” nella Striscia di Gaza solo una volta che i civili avranno evacuato. Secondo il ministero della Sanità di Gaza, ...