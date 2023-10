Islanda-Liechtenstein Campionato europeo | 16-10-2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’cercherà di mantenere vive le sue poche speranze di qualificarsi a Euro 2024 battendo illunedì serinaa in un match valido per il Gruppo J, dominato dal Portogallo. I padroni di casa sono quinti in classifica con sette punti, sei punti dietro la Slovacchia, seconda in classifica, con tre partite rimaste compreso lo scontro InfoBetting: Scommesse Sportive e