Iran | attentato contro Mohammed Akiki | a capo degli 007

(Di domenica 15 ottobre 2023) Un alto ufficiale dell’intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica,, è stato vittima di una Teheran ed è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche in seguito alle gravi ferite riportate: lo scrive il sito Bnn network. (foto di repertorio ANSA/EPA/CLEMENS BILAN) Leggi anche: Il Washington Post: «Hamas ha iniziato a pianificare un anno fa l’attaccoIsraele con il sostegno dell’» L’: «Non siamo dietro l’attacco di Hamas. Israele ci dà la colpa per coprire il flop dell’intelligence» L'articolo proviene da Open.

Teheran, 15 ottobre 2023 – Un alto ufficiale dell'intelligence iraniana, Mohammed Akiki, è rimasto vittima di un attentato a Teheran. Secondo quando scrive il sito Bnn network, lo 007 del Corpo delle ...Mohammad Akiki è rimasto ferito in un agguato in Iran, nella capitale Teheran, in una sparatoria che sembra avesse come obiettivo principale proprio l’alto funzionario degli 007 iraniani. Non si ...