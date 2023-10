Iran | attentato a un alto ufficiale dell’intelligence delle Guardie rivoluzionarie | è grave

Leggi su tpi

(Di domenica 15 ottobre 2023) Undel Corpodella Rivoluzione Islamica, Mohammed Akiki, è stato vittima di una Teheran ed è attualmente ricoverato in ospedale in condizioni critiche in seguito alle gravi ferite riportate: lo scrive il sito Bnn network. Al momento mancano informazioni sull’attacco, ma secondo gli esperti e gli analisti le prime ricostruzioni legano l’agguato alla situazione esplosiva del Medio Oriente, con l’aggressione di Hamas a Israele e la risposta dello Stato ebraico.