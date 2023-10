Io ci credo nel potere delle parole Le parole possono aggiustare o rovinare tutto

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 15 ottobre 2023) Scappare. L’istinto di sopravvivere le aveva imposto di farlo, ma aveva rallentato il passo perché il suo spirito le comandava che non si sfugge dal proprio destino. Lasciata alle spalle rue de la Liberté era risalita spinta dal desiderio di sentire lo scorrereacque. Olympe sentì il fremito della consapevolezza: ciò che aveva fatto aveva senso. Non un briciolo di paura. Osservò il profilo delicato di Olympe: vedeva tristezza, inquietudini che non avrebbe mai confidato, e le si stringeva il cuore a pensare che dalle sue mani di scrittrice nascevano storie meravigliose che nella realtà non aveva il coraggio di vivere. I rudimenti che aveva imparato da piccola erano diventati la base su cui aveva costruito la sua intera vita, la scrittura le dava giorni agiati seppur la costringeva a indossare gomiti di ferro per difendersi dalle maldicenze e dagli uomini di ...