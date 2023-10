Inter | tentativo per Colpani | ci ha provato in estate | ci proverà a gennaio

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’su: per il centrocampista del Monza i nerazzurri si erano già mossi ine ci riproveranno Come riportato da Tuttosport, l’ha messo gli occhi su Andreadel Monza. I nerazzurri lo avevano già cercato indopo il mancato arrivo di Samardzic. Fallito il, viste le difficoltà con le tempistiche, l’è pronta a riprovarci con il Monza già nella prossima sessione di calciomercato. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

SUGGESTIONE- I nerazzurri, in estate, avrebbero fatto un, secondo Tuttosport , per portare il giocatore alla Pinetina come rimedio al mancato affare Samardzic. Tuttavia, complice la ...

Inter, in estate dopo Samardzic il tentativo per un nuovo top player Calciomercato.com

Ceccarini: "L'Inter tiene viva la pista Taremi, tentativo di anticipo sul ... L'Interista

50' - Juventus di nuovo pericola con Beerensteyn ma Durand questa volta salva miracolosamente 46' - INIZIO SECONDO TEMPO . Nessun cambio per le due squadre 45' + 1' - ...45' + 1' - FINE PRIMO TEMPO. Pieno dominio delle bianconere contro un Sassuolo incapace di costruire qualcosa e di reagire. 45' - GOOOOL!! GOOOL!! 4-0 Dopo diversi tentativi va a ...