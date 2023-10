Inter | rientrano i primi nazionali! Sudamericani per ultimi | ecco l’ordine – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’domani riprenderà con gli allenamenti ad Appiano Gentile, come su richiesta di Simone Inzaghi, dopo i giorni di riposo. Nelle prossime ore sono attesi inazionali.di arrivo dei giocatori convocati dalle rispettive nazionali. RIENTRO DEI NAZIONALI – Simone Inzaghi domani tornerà a dirigere gli allenamenti ad Appiano Gentile, in attesa del rientro deinazionali, previsti per martedì. Ia tornare dalle sfidenazionali saranno Hakan Calhanoglu e Yann Sommer (in campo oggi). A loro due seguirà la coppia olandese, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries, impegnata domani sera in una sfida in Grecia decisiva per la qualificazione a Euro 2024. Come sempre glia tornare saranno i: ...