Inter | Inzaghi attende i Nazionali | il programma e i primi a rientrare

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’dista lavorando ancora a ranghi ridotti in vista della prima partita post sosta, ovvero quella con il Torino allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Neigiorni della settimana il tecnico piacentino ritroverà iIN ATTESA DEI BIG – L’di Simonealla ripresa del campionato è chiamata a risollevare la testa dopo il pareggio con il Bologna e il sorpasso in classifica del Milan. Per il momento il tecnico piacentino deve accontentarsi dei pochi calciatori rimasti ad Appiano Gentile, tra i quali Henrikh Mkhitaryan e Guillermo Cuadrado, quest’ultimo alla ricerca della miglior forma dopo l’infortunio subito con la Colombia un mese fa. Irientri ‘big’ però si avvicinano., il ...