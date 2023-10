Inter in nazionale | oggi Sommer inizia e finisce | con lui un altro

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) Cominciano le buone notizie per l’: dano a finire i giocatori impegnati in. C’è anche, che non aveva giocato giovedì per il rinvio di Israele-Svizzera, con lui Calhanoglu.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI DOMENICA 15 OTTOBRE HAKAN CALHANOGLU – Turchia-Lettonia (Qualificazioni Europei – 8ª giornata Gruppo D) ore 20.45 a Konya, Turchia. YANN– Svizzera-Bielorussia (Qualificazioni Europei – 8ª giornata Gruppo I) ore 18 a San Gallo, Svizzera.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...