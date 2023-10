Inter | altro che negatività | in Serie A solo una meglio da un anno fa

Leggi su inter-news

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’va alla sosta con l’amaro in bocca per il pareggio col Bologna di otto giorni fa. Un risultato che ha portato al distacco dal Milan, ma che non è certo così negativo se si valuta com’era laA unfa. C’èuna squadra che, dopo otto giornate, ha un saldo migliore di punti fra questa e la scorsa stagione.A – CLASSIFICA A CONFRONTO DOPO OTTO GIORNATE Fiorentina +8+7 Bologna +5 Lecce +5 Monza +5 Juventus +4 Milan +4 Verona +3 Torino -1 Sassuolo -2 Empoli -3 Salernitana -4 Roma -5 Napoli -6 Atalanta -7 Lazio -7 Udinese -14 Cagliari in B Frosinone in B Genoa in BA – CLASSIFICA 8ª GIORNATA 2023-2024 Milan 2119 Juventus 17 Fiorentina 17 Napoli 14 Atalanta 13 Monza 12 Frosinone 12 Lecce 12 Roma 11 Bologna ...