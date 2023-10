Intelligenza artificiale | Usa e Cina alla prova di maturità L’idea di Kissinger e Allison

Leggi su formiche

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Le sfide che oggi presenta l’non sono semplicemente un secondo capitolo dell’era nucleare”. Imparare dstoria per comprendere come affrontare le sfide del presente. Si potrebbe riassumere così il un lungo articolo su Foreign Affairs, che porta la firma dell’ex segretario di Stato americano Henrye dell’ex assistente segretarioDifesa americana per la politica e la pianificazione Graham. “La storia”, riflettono i due, “non è un libro di cucon ricette da seguire per produrre un soufflé. Le differenze tra l’Ia e le armi nucleari sono significative almeno quanto le somiglianze”. Ragionare per compartimenti stagni non è mai una buona idea, specie quando di fronte abbiamo lo strumento in grado di cambiare il mondo ...