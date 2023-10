Inseguimento da Posillipo a Bagnoli | droga addosso e in casa

Leggi su anteprima24

(Di domenica 15 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa notte dei controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli inizia in collina. I militari del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia dihanno pianificato una serie di checkpoint lungo le strade di. Si alza la paletta per un uomo alla guida di una smart forfour. Non ha intenzione di rallentare e sui “sanpietrini” di vialascia una lunga impronta di pneumatici. Parte l’, nel traffico del sabato sera, lampeggianti e sirene che si confondono con le luci dei locali notturni. Diverse pattuglie sfrecciano dietro l’utilitaria. Tallonano l’auto per diversi chilometri, costringendo il fuggitivo a immettersi in una strada più ampia. Toccando punte di 100 chilometri orari inducono l’uomo a imboccare via ...