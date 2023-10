Inghilterra-Italia | quando la prossima partita? Programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 15 ottobre 2023) Dopo il successo con Malta, l’di Luciano Spalletti arriva ad uno snodo potenzialmente cruciale per le qualificazioni ai prossimi Europei di calcio che si svolgeranno in Germania. Si vola a Londra per affrontare l’, in vetta con 13 punti collezionati in cinque partite. Grazie alla vittoria di ieri, gli azzurri sono saliti a 10 punti in 5 partite e si preparano al tour de force che li vedrà protagonisti anche a novembre, con i due scontri diretti da disputare con Macedonia del Nord ed Ucraina a novembre. Per questo sarà necessario fare risultato, anche un pareggio, in Terra d’Albione per non mettere Barella e compagni spalle al muro nellasosta. La formazione di Gareth Southgate è scesa in campo venerdì sera per un’amichevole contro l’Australia, con il commissario tecnico che ha scelto di far riposare molti dei ...