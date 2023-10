Infortunio Zaccagni | pessimismo anche in casa Lazio | le ultime verso il Sassuolo

(Di domenica 15 ottobre 2023), l’esterno ci sarà contro il? Al momento filtra: le condizioni dell’attaccante Secondo quanto riferito da Il Messaggero, è in fortissimo dubbio la presenza di Mattiaper la sfida di sabato prossimo, quando ritornerà il campionato, dellasul campo del. L’esterno non ha ancora superato il problema alla caviglia che lo ha costretto lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano e salvo miracoli non si aggregherà al gruppo quando riprenderanno gli allenamenti domani.

