Infortunio Osimhen | previsti nuovi esami al rientro in Italia

... dove i quotidiano locali danno per scontato il rientro dell'attaccante in Italia dopo l'rimediato in Nazionale. Ultime notizie .si è infortunato nell'amichevole contro l'Arabia ...

Allarme Napoli: le condizioni di Osimhen preoccupano La Gazzetta dello Sport

Napoli in ansia per Osimhen dopo l'infortunio: le ultime novità Corriere dello Sport

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si è concentrato sulla situazione di Victor Osimhen, alle prese con un nuovo infortunio ...Non si hanno ancora notizie circa i risultati degli esami effettuati da Victor Osimhen dopo l’infortunio in Nazionale. Victor Osimhen ha rimediato un infortunio durante una gara amichevole tra Nigeria ...