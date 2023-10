Infortunio Osimhen | preoccupa la lunga attesa per il responso

(Di domenica 15 ottobre 2023) Non si hanno ancora notizie circa i risultati degli esami effettuati da Victordopo l’in Nazionale. Victorha rimediato undurante … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... dove i quotidiano locali danno per scontato il rientro dell'attaccante in Italia dopo l'rimediato in Nazionale. Ultime notizie .si è infortunato nell'amichevole contro l'Arabia ...

Allarme Napoli: le condizioni di Osimhen preoccupano La Gazzetta dello Sport

Napoli in ansia per Osimhen dopo l'infortunio: le ultime novità Corriere dello Sport

L'infortunio di Osimhen potrebbe però "costringere" il francese a impiegarlo al centro dell'attacco qualora vincesse il probabile ballottaggio con Simeone.Alessandro Buongiorno vuole a tutti i costi recuperare dall’infortunio muscolare in modo da esserci sabato contro l’Inter e così lo staff medico del Torino presta ...