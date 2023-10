Infortunio Osimhen | comunicato dalla Nigeria | Napoli preoccupato

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 15 ottobre 2023) L’di Victortiene con il fiato sospeso tutti i tifosi del Napoli.arriva la notizia ufficiale sul centravanti azzurro. Victoranche quest’anno sarà una pedina fondamentale per la stagione del Napoli. Dopo lo straordinario scudetto conquistato la scorsa stagione, il centravantino è pronto a caricarsi sulle spalle la squadra. Il Napoli di Garcìa, però, non è partito benissimo. Gli azzurri hanno alternato prestazione che hanno ricordato il Napoli dello scorso anno ad altre che sono state quasi catastrofiche. Contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, infatti, il Napoli è sembrato quello di inizio stagione. Gli azzurri non hanno creato alcun pericolo dalle parti di Pietro Terracciano. Il gioco azzurro, infatti, non era fluido e solo ...