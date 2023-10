Indice di reperibilità dei nuovi lavoratori | Bergamo sopra la media nazionale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 15 ottobre 2023) Anche nella tradizionalmente operosanon mancano i disoccupati, eppure le difficoltà da parte degli imprenditori nel reperire addetti aumentano sempre di più, con criticità evidenti in quasi la metà delle ricerche. Lo evidenzia una ricerca della CGIA di Mestre, che per la nostra provincia rileva come lo scorso anno, a fronte di 104.470 nuove assunzioni previste, l’incrocio tra domanda e offerta sia stato complicato nel 43,7% dei casi. Il dato bergamasco non è il peggiore in Italia (la maglia nera va a Bolzano, con undi difficoltà del 52,5%, seguito da Pordenone con il 52% e Gorizia con il 48,8%), ma contribuisce a innalzare la percentualeal 40,5%: un dato particolarmente preoccupante, quasi raddoppiato in appena cinque anni, considerando il 21,5% del 2017. E le prospettive sono ancora peggiori: in base ...