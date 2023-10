Incidente montagna | 58enne precipita e muore su Monte Albano in Trentino

(Di domenica 15 ottobre 2023) L'uomo è caduto nel vuoto per 150 metri Gravedioggi 15 ottobre 2023 sulindove un escursionista del posto di 58 anni ha perso la vitando per circa 150. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata poco prima delle 13 da parte di un altro escursionista che, appena terminata la ferrata di(Mori), ha visto la persona ultimare il tratto attrezzato ere poco dopo dal sentiero nel vuoto. La Centrale diEmergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si preparavano gli operatori della Stazione della Vallagarina. L’elicottero ha verricellato in parete il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria. La ...

(Adnkronos) – Grave incidente di montagna oggi 15 ottobre 2023 sul Monte Albano in Trentino dove un escursionista del posto di 58 anni ha perso la vita precipitando per circa 150. La chiamata al Numer ...