(Di domenica 15 ottobre 2023) Un escursionistadel 1965 ha perso la vitando per circa 150 metri sul monte Albano, nella zona di Mori, in. La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata poco ...

Un escursionistadel 1965 ha perso la vita precipitando per circa 150 metri sul monte Albano, nella zona di Mori, in. La chiamata al Numero unico per le emergenze è arrivata poco prima delle 13 da parte di un altro escursionista che, appena terminata la ferrata ha visto la persona ultimare il tratto ...

Incidente in Trentino, precipita dalla ferrata e muore Giornale di Brescia

Incidente in Trentino, precipita dalla ferrata e muore Agenzia ANSA

(Adnkronos) - Grave incidente di montagna oggi 15 ottobre 2023 sul Monte Albano in Trentino dove un escursionista del posto di 58 anni ha perso la vita precipitando per circa 150. La chiamata al Numer ...Un escursionista trentino del 1965 ha perso la vita precipitando per circa 150 metri sul Monte Albano. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze è arrivata poco prima delle 13 da parte di un altro ...