(Di domenica 15 ottobre 2023) Le due persone sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. E' successo in via di Mezzomonte

Incidente a Pistoia: auto si ribalta, due feriti LA NAZIONE

Ubriaco alla guida provoca un incidente e fugge: arrestato dalla ... Comune di Pistoia |

Le due persone sono state estratte dai vigili del fuoco e trasportate in ospedale. E’ successo in via di Mezzomonte ...Tutto facile per il Modena Cavezzo che al debutto casalingo in A2 Elite travolge 8-2 la Comauto Pistoia e coi 3 punti che in settimana arriveranno a tavolino dopo il ricorso per la sconfitta col Fossa ...