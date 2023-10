Incendio nella zona industriale di Casnigo | colonna di fumo visibile dalla strada

(Di domenica 15 ottobre 2023). Unè scoppiato nel pomeriggio di domenica (15 ottobre) a. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ladinero scaturita da via Serio ed eraprincipaleVal Seriana. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato a bruciare il capannone non più in uso, in precedenza dedicato alla filatura dell’acqua. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e in supporto, la Centrale di Bergamo e i volontari di Gazzaniga. I pompieri dopo aver spento le fiamme hanno iniziato la bonifica della struttura compromessa.

... campione italiano in carica Michele Puglisi, con il punteggio di 158,50, ottenutosua seconda ascesa su Radical sr4 1600, dopo che un principio d', subito sedato, aveva messo in ...

Allarme questa sera, domenica 15 ottobre 2023, a Lipomo, per un incendio che è scoppiato in una delle camere de “La Chiocciola”, un affittacamere che si trova al primo piano della palazzina che ospita ...Vigili del fuoco in azione nel tardo pomeriggio di domenica 15 ottobre nella zona industriale a Casnigo, in località Serio, dove per cause in corso d’accertamento è divampato un incendio in un ...