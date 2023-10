Leggi su iltempo

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, litiga ancora una volta con il resto del suo partito: “Il titolo del mio libro 'Nonostante il Pd' parte dalla mia esperienza. Io milito in un partito che mi ha rotto sempre le scatole. Mi ritrovo in una situazione paradossale di aver avuto apprezzamento da avversari e invece di aver trovato nel Pd una particolare concentrazione di cafoni, maleducati e presuntuosi”. Si accende lo scontro con i dem per un terzo mandato da governatore.