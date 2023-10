Il Virgilio intimo e immaginale di Geminello Alvi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 15 ottobre 2023) Roma, 15 ott – A parlare pubblicamente di Iosembra quasi di fargli un torto, o almeno di esercitare una qualche forma di scortesia, se non perfino di violenza tanto il nuovo libro diè prezioso e, perciò da tenere al riparo dai più, in osservanza di quel lathe biosas epicureo che fu insegnamento anche virgiliano. A maggior ragione, sfogliandolo si ha la sensazione di accedere ad un tesoro segreto con il rischio però che d’un tratto svapori. IodiLibro, dicevamo, di un’intimità che può apparire però paradossale. Non solo perché si sdoppia nell’die in quella del suo autore, ma perché è il racconto di un’intimità che si fa aerea e plurale. ...