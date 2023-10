(Di domenica 15 ottobre 2023) Proprio per evitare un ritorno di fiamma dei cugini rossoneri (ad oggi non in programma), l'- stando a quanto riportato da 'gazzetta.it' - starebbe provando adi tempi e chiudere l'...

L'Inter torna alla carica per undi mercato: questa volta può essere un affare a basso costoL'accelerazione per battere la concorrenza. Marotta e Ausilio preparano lo sprint per regalare un altro colpo importante ...

Il vecchio obiettivo torna di moda: l'Inter vuole anticipare tutti CalcioMercato.it

Calciomercato Juve, trona di moda un vecchio nome per il centrocampo: ecco chi è JMania

Christian Vieri, ex attaccante di Juventus e Inter, è intervenuto sul palco del Festival Dello Sport a Trento dove era ospite. Con l'occasione l'ex giocatore ha ricordato i suoi trascorsi con l'attual ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha inviato degli emissari in Turchia per osservare da vicino un vecchio obiettivo di mercato nel match di stasera contro la Lettonia. Tra i dubbi sulla ...