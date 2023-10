Per il(che non ha giocato le prime due edizioni) sarà la sesta semifinale in 8 partecipazioni (3 volte ha poi conquistato il titolo). Per la Francia, grandissima favorita della vigilia, si ...

Il Sudafrica vince la battaglia con la Francia: fuori i padroni di casa La Gazzetta dello Sport

Chi vince la Coppa del Mondo di rugby Irlanda, Francia, Sudafrica ... Eurosport IT

I transalpini hanno ceduto contro il Sudafrica, mancando il pass per le semifinali e uscendo di scena dai Mondiali di rugby, in corso proprio in Francia. Allo "Stade de France" di Parigi-Saint Denis, ...I campioni del mondo in semifinale: piegati i Bleus 29-28. Primo tempo spettacolare e tre mete per parte di Baille (2), Mauvaka, Arendse, de Allende e Kolbe, ma alla fine a decidere è quella di Etzebe ...