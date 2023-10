Il rischio contagio Unifil | razzo ha colpito la nostra base nel sud del Libano – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 15 ottobre 2023) Netanyahu ha dichiarato: “Siamo pronti a entrare a Gaza e ad allargare l’offensiva”. Tuttavia, il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha affermato che le operazioni militari significative inizieranno solo dopo che i civili avranno lasciato Gaza, come dichiarato alla CNN. L’obiettivo dell’offensiva è l’occupazione del NordStriscia. Durante l’offensiva, sono stati uccisi due comandanti di Hamas, Abu Murad e Ali Qhadi, quest’ultimo uno dei leaderForza Nakba. Segni di proiettili al fosforo bianco sono stati segnalati sul campo. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Blinken, ha chiesto la riapertura di Rafah per evacuare gli americani, ma l’Egitto ha preferito dare priorità al passaggio degli aiuti umanitari. Oggi, il Segretario Blinken è in missione al Cairo. Papa Francesco si è mosso per cercare di aiutare gli ostaggi, ...