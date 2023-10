Il Real Madrid si muove per Xabi Alonso | contatti con il Bayer Leverkusen

(Di domenica 15 ottobre 2023) Ilstudia il mercato per prepararsi alla prossima stagione, quando Carlo Ancelotti lascerà i Blancos per andare ad allenare...

Commenta per primo Ilstudia il mercato per prepararsi alla prossima stagione, quando Carlo Ancelotti lascerà i Blancos per andare ad allenare la nazionale del Brasile . Il nome in cima alla lista è quello di ...

Vinicius chiama anche Mbappé: “Al Real Madrid lo vogliono tutti, speriamo…” ItaSportPress

Il Real Madrid si è già mosso per Xabi Alonso: sondaggio diretto col Bayer Leverkusen TUTTO mercato WEB

Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Marten Odegaard, leader e capitano dell’Arsenal di Arteta, è tornato sull’esperienza in chiaroscuro vissuta al Real Madrid ...