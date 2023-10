Il Paradiso delle Signore anticipazioni | problemi in fabbrica per Vittorio e Roberto | spunta un inaspettato alleato ad aiutarli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 15 ottobre 2023) Il, ledella prossima settimana sono particolarmente 'succose': ecco cosa succederà giorno dopo giorno Lunedì 16 ottobre: villa Guarnieri è il luogo che la Contessa Adelaide di Sant'Erasmo ha scelto di donare a Flora e Umberto, tuttavia quest'ultimo appare tutto meno che tranquillo. Intanto Matteo comincia a lavorare al, non conoscendo che Marcello - per scelta per la sua ex fidanzata, ora detiene partequote dell'atelier (cosa che tra l'altro scatena la furia del Guarnieri). Intanto, il console giapponese fa un'offerta interessante per ciò che concerne la Galleria Moda Milano, ma Irene è scocciata da ciò. Martedì 17 ottobre: per un attimo, a causa del contratto con il console, Matilde e Tancredi sembrano riavvicinarsi. Intanto ...