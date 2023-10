(Di domenica 15 ottobre 2023) "Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Ripenso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l'appello per la liberazione deglie chiedo ...

InfineFrancesco ha rilanciato l'appello della Chiesa di Terra Santa alla giornata di preghiera e digiuno per la pace. "La preghiera è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell'...

Il Papa, liberate gli ostaggi, corridoi umanitari a Gaza - Ultima ora ... Agenzia ANSA

Papa: Liberate gli ostaggi, corridoi umanitari per Gaza Tendenzediviaggio

Pope Francis leads the Angelus prayer from the window of his office overlooking St. Peter's Square in Vatican City, 15 October 2023. ANSA/FABIO FRUSTACI (ANSA). (ANSA) ...Papa Francesco ribadisce la sua preoccupazione per quanto sta accadendo tra Israele e Palestina ed esorta ancora una volta a deporre le armi. Nel corso dell’Angelus di oggi, domenica 15 ottobre, Papa ...