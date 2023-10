Il Papa | Liberate gli ostaggi | corridoi umanitari a Gaza

(Di domenica 15 ottobre 2023) "Continuo a seguire con tanto dolore quanto accade in Israele e in Palestina. Ripenso ai tanti, in particolare ai piccoli e agli anziani. Rinnovo l'appello per la liberazione deglie chiedo ...

«Già sono morti moltissimi, per favore non si versi altro sangue innocente né in Terra Santa né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo. Basta! Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre», ha detto il ...