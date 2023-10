Il Papa | “Forse ci sono miei amici argentini tra le vittime dell’attacco di Hamas”

(Di domenica 15 ottobre 2023) “Penso che sicuramente qualche mio amico è tra loro”: è quanto ha detto ilparlando ieri sera al telefono con il giornalista e amico israeliano Enrique Cymerman che gli aveva detto che moltitra lediin Israele, tra i feriti, i morti e gli ostaggi. “Lo so, lo so”, ha risposto ildicendo di essere “molto vicino” e dando la sua disponibilità ad incontrare le famiglie degli ostaggi israelo-che avrebbero espresso, attraverso il giornalista, questo desiderio. Cymerman gli ha infatti chiesto questo perché questo sarebbe per loro “un grande appoggio”. Il giornalista ha postato il video della telefonata con ilsui social. L'articolo proviene da Fatti di Paese.

