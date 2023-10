(Di domenica 15 ottobre 2023)per la. Dopo Kim ilpunta un altro talento del Fenerbahce per rinforzare il reparto arretrato: di chi si tratta Nell’estate 2022, per sostituire l’allora partente Koulibaly, ilsi fiondò su Kim Minjae, difensore coreano del Fenerbahce. Nonostante lo scetticismo generale nel momento dell’avvenuto acquisto, sappiamo tutti come è andata finire. Il coreano si è rivelato un pilastro delcampione d’Italia e sarà ricordato per sempre dai tifosi azzurri, nonostante sia rimasto un solo anno. La scorsa estate poi Kim è stato ceduto al Bayern Monaco, per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Il trasferimento ha fruttato aluna plusvalenza di oltre 30 milioni di euro, in quanto fu acquistato per poco meno di 20 milioni. Data il precedente più che ...

Anche in Serie B con il Carpi, l'anno scorso con il... Ma quella più importante sarà sempre ... Credo sia il modo più corretto, la Juventuscaso inizia con 'you' - tu - e finisce con 'us' -...

Napoli, guarda l'ultima perla di Kvaratskhelia: che gol con la Georgia! Corriere dello Sport

Il Napoli guarda ancora in casa Fenerbahçe: obiettivo per la difesa Spazio Napoli

Un punto strappato in extremis per il Sassuolo Under 16 di Gilioli, che ottiene il secondo pareggio di fila dopo quello di due settimane fa in casa con la Juve: al Complesso “Kennedy” di Camaldoli, fi ...Inoltre, quello che sembrerebbe più di un interessamento da parte dei Colchoneros nei confronti di Fabian Ruiz, centrocampista ex Napoli ad oggi riserva nel PSG, andrebbe potenzialmente a togliere ...